UFC усилил требования допуска участников на турнир в Лас-Вегасе

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) усилил требования допуска участников на турнир в Лас-Вегасе, который состоится 31 мая. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, все бойцы должны сдать по два теста на наличие коронавирусной инфекции в организме (первый — при регистрации в отеле, второй — после прохождения процедуры взвешивания).

Если же хоть один тест даст положительный результат, то спортсмен вместе со всеми членами команды должен будет оставаться в отеле и ждать распоряжений медицинского персонала американского промоушена.(Газета.Ru)