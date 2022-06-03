УЕФА принес извинения болельщикам, пострадавшим перед финалом Лиги чемпионов.

И «Реал», и «Ливерпуль» обвинили организаторов матча и УЕФА в низком уровне организации игры в Париже.

«УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям, которым пришлось столкнуться или стать свидетелями ужасных и пугающих событий в преддверии финала Лиги чемпионов, который должен был стать праздником европейского клубного футбола.

Ни один болельщик не должен сталкиваться с подобным, и это не должно повториться», – говорится в заявлении союза.

УЕФА также напомнил, что ведется независимое расследование о беспорядках перед финалом ЛЧ.

Ранее сообщалось, что на игру незаконно пытались проникнуть от 30 до 40 тысяч болельщиков, и полиция использовала для их сдерживания слезоточивый газ. Начало матча было отложено более чем на полчаса.

При этом 2700 фанатов с билетами не попали на финал из-за беспорядков у стадиона, в то время как у входов для английских фанатов было просканировано 2 800 фальшивых билетов. (sports.ru)