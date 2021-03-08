УЕФА отстранил судью матча «ПСЖ» – «Истанбул» до конца сезона

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА (CEDB) принял решение о санкциях в отношении судей, работавших на матче Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» 8 декабря.

По итогам расследования, проведенного инспектором УЕФА по этическим и дисциплинарным вопросам, резервный арбитр Себастьян Кольцеску отстранен от выполнения любых судейских функций до конца текущего сезона, а помощнику главного арбитра Октавиану Шовре сделан выговор.Также оба будут направлены на образовательные курсы.

Причиной таких мер названо ненадлежащее поведение во время матча. При этом статья Дисциплинарного регламента УЕФА, касающаяся расизма и дискриминационного поведения, нарушена не была.

Напомним, матч был остановлен на 14-й минуте после того, как резервный арбитр Себастьян Кольцеску употребил слово «черный» по отношению к тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо. Футболисты отказались продолжать игру. Матч был доигран только на следующий день и завершился победой парижан со счетом 5:1. (sports.ru)