Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от идеи расширить число команд-участниц чемпионата Европы по футболу до 32, пишет британское издание Daily Mail.

Ранее УЕФА обдумывал вариант изменения формата финальной части турнира с 2028 года, увеличив число участников до 32 сборных. Напомним, что в 2016-м году количество команд в европейском первенстве уже возросло с 16 до 24.

Причиной отказа от рассмотрения вопроса стала позиция европейских телевещателей, которые считают, что квалификация, по итогам которой на чемпионат выходят 32 сборные из 55, неинтересна для зрителей, а ее результаты были бы предсказуемыми.

Официальное решение по данному направлению будет принято на исполкоме УЕФА в ноябре.