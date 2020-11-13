Ударим Евросудом по армянским оккупантам?

После победы Азербайджана над Арменией остались нерешенными многие вопросы. Одним из таких вопросов является выплата Арменией компенсации за нанесенный Азербайджану ущерб.

9 ноября 2020 года президент страны Ильхам Алиев заявил о том, что Азербайджан через суд будет добиваться возмещения Ереваном ущерба от действий Армении в Нагорном Карабахе.

«Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, нанесенного нашей экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим жилье, нашему государству и нашему историческому наследию», — заявил глава государства (https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Prezident-Ilham-Aliev-Dumayu-chto-kazhdyj-god-my-mozhem-pereselit-ot-7-do-10-tysyach-semej-428766).

28 сентября 2020 года на сайте # была опубликована статья под названием «Насколько реально привлечение армянских преступников к ответственности».

В статье были приведены высказывания специалиста по международному праву Агиля Лаиджа о том, что преступления против человечности и преступления агрессии расследуются Международным уголовным судом, который был создан на основании документа, принятого на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и названного Римским статутом.

«Но для проведения такого расследования необходимо, чтобы и Азербайджан, и Армения ратифицировали этот документ. Но на сегодня ни одна из этих стран не ратифицировала Римский статут. Поэтому осуждение Армении на основании Римского статута является невозможным», — сказал нам Агиль Лаидж.

«Если это не сделает Международный уголовный суд, то мы можем обратиться в Европейский суд», — сказал # член Коллегии адвокатов Азербайджана Мухтар Мустафаев.

«В соответствии с Европейской конвенцией по правам человека в Евросуд могут обратиться и физические лица, и юридические лица, и даже государства. При этом обратившиеся в суд государство вовсе не обязано присоединиться к этой конвенции», — сказал он.

По мнению члена Коллегии адвокатов Фуада Агаева, Европейский суд может рассматривать жалобы относительно нарушения конкретных прав конкретных граждан. «Но Европейский суд не рассматривает иски одного государства к другому в связи с военными действиями», — сказал Фуад Агаев.