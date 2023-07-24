Рано утром в понедельник два беспилотника попали в два нежилых здания в Москве, сообщает Би-би-си. Одно из них находится недалеко от Минобороны России. Минобороны при этом утверждает, что дроны удалось сбить с курса. Это третья атака на Москву с начала мая. Она произошла после недели массированных обстрелов Одессы.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал в 4:50 в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр использовал выражение «удар по зданиям», Минобороны же вскоре заявило, что украинские дроны «потерпели крушение». Всего их было два, оба были «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы, утверждает военное ведомство.

Там не объяснили, почему сбить с курса беспилотники удалось только в Москве, а не на подлете к ней. В конце мая и в начале июля дроны сбивали на подлете к столице России.