Ученые заявили, что с Марса на Землю могут попасть новые вирусы

Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард заявил, что образцы земных пород с Марса могут принести на Землю новые вирусы. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщает Daily Mail.

По словам ученого, что при приеме образцов с планеты должны использоваться определенные протоколы, которые бы не дали возможности вирусам с другой планеты попасть на Землю с космических кораблей, а также от астронавтов.

Системы должны будут подвергаться ряду химических очисток, а также тепловой стерилизации, в то время как пробирки с образцами должны обрабатываться так, «как если бы они были с вирусом Эбола». При этом Хаббард отметил, что вероятность занесения вирусов с камнями — «крайне мала».

Ученый предположил, что астронавтам предстоит пройти карантин после возвращения с Марса, подобно тому, как это делали астронавты, впервые ступившие на Луну.

Ранее сообщалось, что NASA планирует отправить людей на Марс примерно в 2035 году.
| 2020-05-10T17:55:15+00:00 10 мая 2020, 21:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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