Ученые выявили новый симптом коронавируса

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией Дерматологии обнаружили, что перенесшие коронавирус могут испытывать проблемы с кожными покровами. Об этом пишет Telegraph.

Так, специалисты рассмотрели свыше 1000 случаев заболевания, которые имели кожные проявления. У трети из них эти симптомы наблюдались на протяжении около двух недель. У нескольких пациентов они имели более длительный характер: от 60 до 130 дней.

Кроме того, данные о зараженных с такими симптомами ученые обнаружили в Международном COVID-19 дерматологическом регистре. Примерно у половины пациентов фиксировалось воспаление стоп.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 581 693 заболевших коронавирусом. При этом 27 301 человек с COVID-19 скончался, 1 186 041 выздоровел.(Газета.Ru)