Ученые узнали, почему от COVID-19 умирают молодые люди

Ученые выяснили, почему здоровые молодые люди умирают от коронавируса. Специалисты нашли пять генов, увеличивающих шансы смерти для пациентов с COVID-19.

Как пишет Gazeta.ru со ссылкой на Daily Mail, практика медучреждений показывает, что наибольшему риску заражения COVID-19 подвержены пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Возраст и болезни ослабляют иммунную систему, из-за чего организму становится труднее бороться с вирусом и восстанавливаться от него.

В Британии около 11 тыс. смертей пришлись на возрастную группу от 45 до 64 лет. У некоторых из них были хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем, например, ожирение. Кроме того, в стране было зафиксировано несколько смертей молодых людей, не достигших еще и 30 лет. Разгадку их гибели врачи видят в генах.

“Мы не знаем, почему эти здоровые молодые люди так заболевают COVID, но одна из возможностей заключается в том, что они генетически предрасположены к этому, – говорит иммунолог из Эдинбургского университета профессор Элеонора Райли. – Возможно, они унаследовали генетические вариации от своих родителей, что подвергает их риску”.

В Институте Рослина в Эдинбурге обнаружили пять ключевых генов, которые увеличивают вероятность смерти человека с COVID-19. Команда исследовала 2244 тяжелобольных пациента. У всех взяли образцы для генетического анализа и сравнили результаты с генами здоровых людей. Обнаружилось, что из 20 тыс. генов у тяжелобольных были отличия в пяти. Все они играют важную роль в иммунном ответе организма на инфекцию.

Так, один ген TYK2 отвечает за активацию клеток иммунной системы, что помогает им лучше бороться с вирусом. Но если этот ген неисправен, иммунный ответ может стать чрезмерным, подвергая пациента риску сильного повреждения легких, которое часто является причиной смерти при COVID. Другим виновником оказался ген IFNAR2, отвечающий за выработку интерферона – молекулы, которая запускает реакцию всей иммунной системы при первых признаках присутствия в организме инородных тел. Если ген не работает, выделяется недостаточно интерферона, и иммунитет теряет способность противостоять вирусу. Вирусолог из Уорикского университета Эндрю Истон заявил, что открытие пяти генов-изгоев очень важно, потому что это объясняет гибель здоровых молодых людей от коронавируса.