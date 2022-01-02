Коронавирус может провоцировать выработку самоатакующих антител в организме человека.

Как передает #, к таким выводам пришли ученые медицинского центра Cedars-Sinai, опубликовавшие результаты в Journal of Translational Medicine.

«Полученные нами выводы объясняют уникальность коронавирусной инфекции. Формирование аутоантител в организме человека вызывает так называемый длительный COVID-19», — объяснила один из авторов данного исследования Юстина Ферт-Бобер.

Согласно научной работе, причина кроется в длительном иммунном ответе организма после инфицирования. При этом подобная реакция может продолжаться после выздоровления человека или в случае легкой формы коронавируса.