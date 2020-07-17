Ученые США установили, что гидроксихлорохин не помогает на ранних стадиях COVID-19

Американские ученые установили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин не помогает в лечении вызываемого новым коронавирусом заболевания на ранних стадиях проявления симптомов. Соответствующие данные опубликованы в четверг в американском медицинском журнале Annals of Internal Medicine.

Исследование было проведено учеными Университета Миннесоты в США. Участники в количестве 491 человека были разбиты на две группы — в одной из них испытуемым давали гидроксихлорохин, а в другой — плацебо.

Ученые отмечают, что в силу нехватки тестов на коронавирус анализы на наличие инфекции сдали лишь 58% участников. При этом по меньшей мере половина из них начала испытывать характерные для COVID-19 симптомы в течение суток до начала приема лекарства.

По окончании 14-дневного периода было установлено, что в первой группе 24% участников продолжали испытывали симптомы, несмотря на прием гидроксихлорохина. Во второй группе, члены которой принимали плацебо, симптомы сохранялись у 30% людей.

«Прием гидроксихлорохина не привел к снижению тяжести или продолжительности проявления симптомов COVID-19 у пациентов, не проходящих лечение в больницах», — указывается в докладе. «Продолжает расти массив данных, которые свидетельствуют о том, что гидроксихлорохин не имеет эффекта», — подчеркнул в свою очередь руководитель исследования Дэвид Боулвэр.(ТАСС)