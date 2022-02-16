Американские ученые объявили, что подтвержден первый случай полного излечения женщины от ВИЧ (до сих пор были известны случаи полного излечения мужчин от этого заболевания). The New York Times пишет, что соответствующий доклад был представлен 15 февраля на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере.

В публикации сказано, что у этой женщины были диагностированы ВИЧ и лейкемия. В 2017 году для лечения рака ей провели трансплантацию пуповинной крови от частично совместимого донора с мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки. Также женщине перелили кровь от близкого родственника, чтобы дать иммунную защиту на время приживления трансплантата, которое занимает около шести недель, отмечает Интерфакс.

Пациентка прекратила антиретровирусную терапию через 37 месяцев после трансплантации. Спустя более 14 месяцев у нее нет признаков ВИЧ в анализах крови и не обнаруживаются антитела к вирусу.

О женщине известно, что она среднего возраста и смешанной расы.

Первый вылечившийся от ВИЧ человек, Тимоти Рэй Браун, который долгое время был известен как «берлинский пациент», в 2020 году умер от рецидива лейкемии. С момента излечения в 2011 году до смерти у него в анализах не был выявлен ВИЧ. Еще одним пациентом, победившим ВИЧ с помощью трансплантации костного мозга, стал Адам Кастильехо из Лондона.