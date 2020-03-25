Ученые прокомментировали смерть китайца от хантавируса

Ученый, специалист в области нейрофизиологии Симайя Шейк в Twitter пояснила, что передача хантавируса от человека к человеку является редким явлением, сообщает РИА Новости.

Кроме того, она напомнила, что заболевание появилось еще в середине прошлого века во время Корейской войны. Она призвала не поддаваться панике, добавив при этом, что существует вакцина против хантавируса.

Вирусолог из Уханьского Университета Ян Чжаньцю назвал возможность заражения других пассажиров автобуса, в котором от хантавируса погиб мужчина, маловероятным.

«В отличие от COVID-19 хантавирус в большинстве случаев не передается через дыхательную систему», — подчеркнул он в беседе с Global Times.

Однако, по его словам, вирус может передаваться через экскременты и кровь зараженного.

Вирусолог пояснил, что не стоит беспокоиться о хантавирусе, так как заболевание поддается профилактике и контролю. Кроме того, распространенность хантавируса в городах очень низкая, главным образом эта болезнь встречается в сельской местности.

Хантавирус, отметил он, может повредить функции печени, почек и других органов, а также вызвать лихорадку и обширное кровотечение.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина умер от хантавируса. Он добирался на работу на заказном автобусе.

Чаще всего заражение происходит при контакте с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. Передача от человека к человеку не характерна для хантавирусов. Такие случаи встречались только в Чили и в Аргентине.