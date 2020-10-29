Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом

Группа ученых из Кембриджского университета выяснила, что как минимум каждый сотый пациент, госпитализированный с COVID-19, переживает впоследствии инсульт. Результаты исследования опубликовал International Journal of Stroke, передает РИА Новости.
При этом отмечается, что зараженные коронавирусом пациенты переживают инсульт в среднем на шесть лет раньше. Помимо этого, доля смертельных случаев у людей с COVID-19 вдвое выше, чем у обычных пациентов.
Ученые проанализировали данные более ста тысяч человек и выяснили, что 1,4 процента из них переживали инсульт.
| 2020-10-29T10:19:33+04:00 29 октября 2020, 11:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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