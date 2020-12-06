Ученые предрекли Соединенным Штатам «мегакатастрофу»

«Мегакатастрофа» в виде сильнейшего шторма может ожидать США с началом дождей в Калифорнии. Такое развитие событий предрекли американские ученые, мнение которых приводится в статье ABC News.

Утверждается, что ливни могут прийти в Калифорнию на целый месяц. В итоге на штат выпадет от 3 до 6 метров осадков. Под ударом стихии окажутся Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто — их может накрыть слой воды толщиной в 5 метров. Начнутся тысячи оползней и прорывы крупных плотин. Не исключены многочисленные жертвы — речь идет об 1% населения, то есть около 400 тыс. человек. Общий ущерб экономике штата, как рассчитал ученый-климатолог Дэниел Суэйн, составит триллион долларов США.

«Это может звучать как сцена из фильма-катастрофы, но такой шторм не только возможен, но и уже был», — пишет автор статьи, которого цитирует РИА Новости. Речь идет о «мегашторме» 1861-1862 годов. Тогда третья часть освоенных земель Калифорнии была уничтожена. Из-за этого столица штата была временно перенесена в Сакраменто. Более того, всего за 1800 лет в Калифорнии происходило минимум шесть еще более сильных потопов, утверждают ученые (rg.ru).