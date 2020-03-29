Ученые объяснили необычный симптом заражения коронавирусом

Исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета объяснили, с чем связана потеря обоняния у человека при подозрении на заражение коронавирусом.
Специалисты Американской академии оториноларингологии, как и их коллеги из Британской ассоциации ЛОР-врачей назвали частичную утрату обоняния и вкуса среди нетипичных симптомов COVID-19. В ВОЗ заявили, что пока не могут с уверенностью признать это признаком наличия болезни. В то же время такой симптом встречается у множества заразившихся коронавирусом. Например, с этим столкнулся американский баскетболист Руди Гобер.
Исследования геномов мышей, приматов и человека показали, что определенные клетки в полости носа скрывают от вируса белки, необходимые инфекции для проникновения в организм носителя. Заражение этих клеток, как считают ученые, и приводит к распространению COVID-19 и проявлению симптомов, связанных с потерей обоняния.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.(РИА Новости)