Ученые объяснили необычный симптом заражения коронавирусом

Исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета объяснили, с чем связана потеря обоняния у человека при подозрении на заражение коронавирусом.

Специалисты Американской академии оториноларингологии, как и их коллеги из Британской ассоциации ЛОР-врачей назвали частичную утрату обоняния и вкуса среди нетипичных симптомов COVID-19. В ВОЗ заявили, что пока не могут с уверенностью признать это признаком наличия болезни. В то же время такой симптом встречается у множества заразившихся коронавирусом. Например, с этим столкнулся американский баскетболист Руди Гобер.