Ученые обнаружили новый вид улитки и назвали его в честь Греты Тунберг

Группа ученых из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции обнаружили новый вид улиток из семейства циклофорид и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает Biodiversity Data Journal.

Уточняется, что новый вид был обнаружен в Брунее, он очень чувствителен к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов. Поэтому этот вид, вероятно, тяжело будет переживать изменения климата. По этой причине его решили назвать в честь экоактивистки.

Ученые подчеркнули, что назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, они признают, что поколение девочки будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали.

| 2020-02-21T11:09:46+00:00 21 февраля 2020, 13:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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