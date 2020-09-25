Ученые нашли новый способ борьбы с коронавирусом

Гликаны, которые связаны с коронавирусным S-белком, играют активную роль в проникновении вируса внутрь человеческих клеток.

Открытие, которое поможет разработать новые способы борьбы с пандемией COVID-19, сделала международная группа ученых США и Ирландии, сообщает lenta.ru со ссылкой на статью ACS Central Science.

В ходе исследования ученые смоделировали молекулярную динамику S-белка, встроенного в вирусную мембрану. S-белок взаимодействует с рецептором АСЕ2, находящимся на поверхности человеческих клеток. Однако перед этим он изменяет свою форму, обнажая рецептор-связывающий домен. S-белок также покрыт гликанами – молекулами сахаров, защищающими компоненты вируса от иммунной системы хозяина.

Результаты компьютерного моделирования показали, что N-гликаны помогают стабилизировать конфигурацию с открытым рецептор-связывающим доменом, способствуя заражению.

Выяснилось, что модифицированные S-белки, у которых отсутствовали гликаны, хуже связывались с АСЕ2. Также ученые выявили участки белка, не покрытые гликанами, которые являются «удобной мишенью» для антител.

| 2020-09-25T00:17:42+04:00 25 сентября 2020, 04:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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