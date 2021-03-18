Ученые изучили риск повторного заражения коронавирусом после 65 лет

Люди в возрасте 65 лет и старше имеют повышенный риск повторного заражения коронавирусом нового типа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Согласно сообщению, у людей моложе 65 лет защита от повторного заболевания COVID-19 составляет 80% и выше. Для людей старше 65 лет защита составляет около 47%.

Авторы исследования заявили, что полученные результаты подчеркивают важность мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.