Во Дворце Гейдара Алиева 19 февраля состоится премьера спектакля «Вероника решает умереть» по одноименному мировому бестселлеру Пауло Коэльо на музыку Бориса Гребенщикова.

Как сообщает #, знаменитую постановку бакинцам представит Камерный Драматический театр — «Театральная мастерская Наталии Башевой» (Беларусь).

В главной роли задействована известная актриса Татьяна Чердынцева, знаменитая по ролям во многих популярных фильмах и сериалах. В сериале «Ученица Мессинга» Татьяна Чердынцева играет главную роль.

Накануне спектакля актриса обратилась к бакинцам и лично пригласила их на спектакль:

«Вероника решает умереть» — прекрасная и ободряющая, придающая силу постановка, блестяще проработанная и полная иронических метафор. Это реалистическая история о жажде жизни перед лицом смерти, призывающая воспринимать каждый день как чудо.

Спектакль идет 2 часа 30 минут с антрактом. Начало — в 19:00.