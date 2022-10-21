Европейский союз категорически осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, включая трубопроводы «Северного потока».

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу итоговом заявлении саммита ЕС.

«Европейский союз категорически осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, включая трубопроводы «Северного потока». ЕС даст единый и решительный ответ на любые попытки разрушения критической инфраструктуры или иные гибридные действия», — говорится в документе.

В нем также содержится призыв ко всем странам ЕС прилагать «совместные усилия для повышения устойчивости критической инфраструктуры».