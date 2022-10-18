В Иране начался новый виток протестов из-за смерти 16-летней Асры Панахи после избиения ее силовиками в школе за отказ петь песню в поддержку власти. О случае, который произошел еще 13 октября, пишет The Guardian.

Представители правоохранительных органов приехали в одну из женских школ города Ардебиль с требованием принять участие в проправительственном митинге и исполнить песню в честь Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Часть школьниц отказались делать это, после чего полиция начала избивать них. 10 учениц оказались в больнице, где одна из них скончалась спустя сутки. Официальные лица Ирана отрицают, что представители государства несут ответственность за смерть Панахи. (gazeta.ru)