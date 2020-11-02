У университета в Кабуле произошел взрыв и стрельба

Как минимум четыре человека получили ранения в результате взрыва и последовавшей за ним перестрелкой на территории университета в Кабуле. Об этом в понедельник сообщило афганское агентство Pajhwok.

По информации медицинских служб, пострадавшие профессор и трое студентов были доставлены в один из столичных госпиталей.

Как сообщил представитель МВД Афганистана, некоторое время назад на территории университета раздался взрыв, группа вооруженных лиц начала стрельбу рядом с юридическим факультетом вуза. В то время там проходила церемония открытия книжной выставки, в которой принимали участие представители из Ирана.

К университету направлены отряды афганского спецназа. По некоторым данным, вооруженные лица проникли в здание юридического факультета.(РИА Новости)