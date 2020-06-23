У учебной базы ВС Турции в Могадишо предотвращен теракт

В столице Сомали нейтрализован смертник, пытавшийся совершить теракт у турецкой военной учебной базы в Могадишо, сообщает Агентство Анадолу.

Боевик был вовремя замечен сотрудниками сил безопасности, что позволило предотвратить теракт.

Посол Турции в Могадишо Мехмет Йылмаз сообщил агентству «Анадолу», что смертник находился в числе абитуриентов, пришедших на приемный экзамен.

«Смертник вышел из толпы и хотел войти на территорию учебного центра. Террорист проигнорировал требование сомалийских военных и не остановился. По нему был открыт огонь, после чего произошел взрыв. По предварительным данным погиб один из мирных жителей», — сообщил посол.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.