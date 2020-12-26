У Сноудена родился сын в России

У бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и его супруги в России родился сын, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.

По словам юриста, представляющего интересы Сноудена, мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

«Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы», — сказал адвокат, не уточнив, как назвали мальчика.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден раскрыл сведения о методах электронной слежки американских спецслужб за главами других стран и подвергся преследованиям со стороны властей США. Ему пришлось просить политического убежища.