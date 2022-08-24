«Сегодня мы очень подробно поговорили о развитии транспортно-логистической сферы взаимоотношений и сотрудничества между нашими государствами. Можно сказать, что мы подробно поговорили, дали соответствующие поручения нашим правительствам. Нет сомнений, что в этом направлении будут достигнуты конкретные результаты. В любом случае есть абсолютная заинтересованность в развитии этой сферы сотрудничества со стороны Казахстана».

Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в заявлении для прессы после церемонии подписания документов между Азербайджаном и Казахстаном.

Особо отметив сельскохозяйственную сферу, Президент Казахстана отметил, что здесь наши страны взаимно дополняют друг друга. «Вы знаете, что у Казахстана есть возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции. В то же время у нас есть потребность импортировать из Азербайджана сельскохозяйственную продукцию, в частности, фрукты и овощи. В целом, ряд казахстанских производителей готовы увеличить в Азербайджан поставки 100 наименований товаров на сумму более 300 миллионов долларов. Поэтому мы должны обеспечить логистику этого товарооборота, и это задача правительств наших стран. Сегодня мы договорились об этом», — подчеркнул президент Токаев.