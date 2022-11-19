Американская актриса Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта с 29-летней Инес де Рамон. Об этом сообщает HollywoodLife.

Источник, близкий к паре, рассказал, что актриса уже привыкла к слухам вокруг своего бывшего мужа и на новость о романе с 29-летней Инес де Рамон отреагировала спокойно: «Анджелина давным-давно перестала обращать внимание на слухи о Брэде, у нее нет пропускной способности. Вдобавок ко всему, ее работа с ООН почти постоянно находится в центре внимания – так много людей в кризисе по всему миру. В наши дни она очень занята, поэтому, когда дело доходит до Брэда, если только это не связано с их детьми или юридическими проблемами, у нее нет на это времени», — рассказал инсайдер.

Анджелина Джоли слишком занята своими шестью детьми, чтобы регулярно следить за бывшим мужем и реагировать на новые романы.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. В 2019-м Джоли подала на развод, и спустя три года их брак был официально расторгнут. У бывших супругов есть шестеро детей, трое из которых — приемные (21-летний Мэддокс, 18-летний Пакс и 17-летняя Захара). В 2006 году у Анджелины Джоли и Брэда Питта родилась дочь Шайло, а в 2008-м на свет появились Нокс и Вивьен.