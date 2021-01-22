Тюркский совет приветствует договоренности между Баку и Ашхабадом

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) приветствует подписание правительствами Азербайджана и Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море, сообщает Агентство Анадолу.

В организации выразили уверенность в том, что меморандум послужит укреплению энергетического сотрудничества между странами Тюркского совета.

Азербайджан и Туркменистан в четверг подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Предполагается, что нефтяные запасы месторождения составляют около 60 млн тонн, природного газа — 100 млрд кубометров.