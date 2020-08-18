Тысячи людей вышли на новую акцию протеста в Минске

В Минске проходит очередной митинг не согласных с результатами президентских выборов.

Как сообщает TUT.BY, на площади Независимости собрались уже не менее 10 тыс. человек.

Также в столице Белоруссии проходит пресс-конференция Координационного совета по мирной передаче власти. Ее участники заверили, что не стремятся к захвату власти, вопреки обвинениям Александра Лукашенко.

Представительница штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико также опровергла заявления Лукашенко в том, что оппозиция хочет ухудшить отношения с РФ.

«Мы будем поддерживать прозрачные, дружеские отношения с Россией. Мы нацелены на прагматичную работу и партнерство со всеми странами», — сказала Мария Колесникова.

Также она сообщила, что соперница Лукашенко Светлана Тихановская намерена в ближайшее время вернуться в Белоруссию.