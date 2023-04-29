Сервис микроблогов Twitter заблокировал официальные аккаунты индийских телеканала NDTV и информагентства ANI. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, при попытке открыть их профили появляется сообщение: «Такой учетной записи нет».

«Twitter заблокировал крупнейшее информационное агентство Индии, у которого 7,6 млн подписчиков», — заявила редактор ANI Смита Пракаш.

По ее словам, СМИ получило сообщение от Twitter, что для создания аккаунта «пользователю должно быть не меньше 13 лет». Иными словами, Twitter определил, будто информагентство не соответствуете данным возрастным требованиям.

Руководство соцсети пока не давало комментариев на тему этой ситуации.