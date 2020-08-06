Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа

Ранее компания Facebook, решившая бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и удалять контент с фейками, убрала данное видео со страницы Трампа. Видео содержит фрагмент интервью американского лидера телеканалу Fox News, где он заявил, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19».