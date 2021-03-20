Twitter назначит представителя в Турции

Twitter принял требование турецких властей назначить местного представителя в Турции в рамках нового закона о социальных сетях, который вступил в силу в октябре 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян, передает «Анадолу«.

«Приятно видеть, что Twitter будет выполнять обязательства по закону без применения санкций по сокращению пропускной способности интернет-трафика», — написал чиновник в Twitter.

Он отметил, что после данного шага со стороны Twitter не осталось ни одной социальной сети, не назначившей представителя в Турции, кроме Pinterest.

По его словам, наличие представителей соцсетей в стране важно для исключения нарушений прав граждан.

| 2021-03-20T04:59:49+04:00 20 марта 2021, 07:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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