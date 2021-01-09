Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Руководство американской социальной сети Twitter объявило, что решило окончательно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, соцсеть опасается, что он будет использовать ее для подстрекательства к насилию.

Еще 7 января Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа за публикацию постов, в которых он называл поражение на президентских выборах следствием «кражи голосов», хотя доказательств этому нет. Соцсеть предупредила его, что в случае повторения подобных нарушений аккаунт могут заблокировать навсегда.

Однако 8 января в аккаунте Трампа появились новые посты. В одном из них президент писал, что не допустит неуважения к миллионам своих избирателей, а в другом — что не пойдет на инаугурацию Байдена.

Сотрудники Twitter сочли, что заявления могут спровоцировать новые беспорядки, подобные тем что произошли 6 января на Капитолийском холме. В связи с этим аккаунт окончательно заблокировали.

Сам Трамп в ответ заявил, что его «не заставят замолчать», и не исключил создания новой соцсети. Действия Twitter он назвал нарушением принципа свободы слова.