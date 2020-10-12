Турция заявила, что Ереван должен уйти с оккупированных территорий Баку

«Наш министр в ходе телефонных переговоров с российским коллегой обсудил с ним нападение Армении на Азербайджан, ситуацию в сирийском Идлибе, Ливии и обменялся мнениями по вопросам безопасности. Акар передал Шойгу, что Армения должна прекратить нападения на мирные населенные пункты и уйти с оккупированных территорий», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.(РИА Новости)