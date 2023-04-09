Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во вторник, 11 апреля планируется запуск наблюдательного спутника отечественного производства и выведение его на орбиту. Об этом сообщается в Twitter-профиле главы государства.

»İMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, изготовленный на отечественных и национальных мощностях, будет запущен на космическую орбиту 11 апреля», — объявил Эрдоган.

Как добавил турецкий президент, в будущем страна сможет продолжать участвовать в глобальной космической гонке. Для этого задействуют человеческие ресурсы, возможности и технологии, доступные в Турции.

До этого Эрдоган заявлял, что после запуска спутника число турецких спутников в космосе увеличится до 10 единиц.