Турция ввела комендантский час

Власти Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли решение ввести 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 30 городов и всей провинции Зонгулдак. Об этом, как передают турецкие СМИ, говорится в заявлении Министерства внутренних дел страны.

«С 00:00 11 апреля до 00:00 13 апреля для всех наших граждан вводится запрет на выход на улицу в 30 городах (Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван), а также в провинции Зонгулдак», — отмечается в сообщении.

Отметим, что в Турции количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 47 029, 1006 человек скончались.

| 2020-04-11T00:11:17+00:00 11 апреля 2020, 02:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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