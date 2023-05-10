Турция выступает за продолжение процесса нормализации отношений с Сирией без предварительных условий и на основе проявления доброй воли.

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве.

Он отметил, что достигнута договоренность о разработке дорожной карты в связи с этим процессом и запланировано проведение технических встреч. Кроме того, было решено создать соответствующий комитет с участием заместителей министров иностранных дел двух стран, министерств обороны и разведывательных служб. В рамках деятельности комитета первая встреча должна состояться в кратчайшие сроки.

Чавушоглу также добавил, что для прекращения деятельности террористических организаций в Сирии должна быть обеспечена стабильная ситуация.