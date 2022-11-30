Ввоз в Турцию российского минерального топлива (уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ) в октябре 2022 года составил $3,71 млрд — на четверть ниже, чем в сентябре (почти $5 млрд), следует из раскрытых 29 ноября внешнеторговых данных Турецкого института статистики (Turkstat). В целом импорт в Турцию товаров из России в октябре составил чуть менее $5 млрд, а за январь—октябрь — почти $50 млрд.

Но в годовом выражении поставки угля и углеводородов из России в октябре увеличились в 2,9 раза (в октябре 2021 года было $1,28 млрд).

Turkstat не раскрывает, сколько по отдельности приходится на импорт нефти, угля или газа из России. «Конфиденциальный» импорт из России в октябре составил $2,35 млрд (против $3,8 млрд в сентябре), что в том числе включает в себя импорт сырой нефти и трубопроводного газа, следует из данных Turkstat. (РБК)