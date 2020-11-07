Турция разработала отечественную оптику для Bayraktar

Национальный технологический прорыв Турции стал еще одним важным шагом в мобилизации. Bayraktar TB2 SİHA (Вооруженный беспилотный летательный аппарат), разработанный компанией Baykar на национальном уровне, успешно провел свои первые испытательные стрельбы с электрооптической системой разведки, наблюдения и наведения CATS, разработанной Aselsan, сообщает турецкая газета Milliyet.

Таким образом, введенное в начале октября канадское эмбарго на передачу оптических технологий Турции из-за использования беспилотников в операции Азербайджана по освобождению оккупированных территорий, не помешало развитию беспилотных аппаратов.

Bayraktar TB2, взлетевший с Байкарского летно-тренировочного центра с учебными боеприпасами MAM-L (Mini Smart Ammunition) на крыльях, разработанными Roketsan, успешно выстрелил с лазерным наведением национальной системы камер CATS.

МАМ-Л с лазерной головкой самонаведения, выпущенной из Bayraktar TB2, поразил цель, расположенную на Целевом острове в бухте Сарос, с помощью лазерной маркировки CATS на большой высоте и большой дальности.

В рамках испытательных полетов тестировались возможности CATS по захвату и сопровождению высокоскоростных целей. Национальная видеокамера успешно прошла все испытания.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань 5 октября приостановил действие разрешений на экспорт в Турцию технологий, применяющихся в военных целях. Заявление он сделал после сообщений об использовании канадских технологий в конфликте в Нагорном Карабахе.—0—