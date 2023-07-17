Власти Турции надеются на продление черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, заявил вице-президент Джевдет Йылмаз в эфире телеканала A-haber.

Он подчеркнул, что Турция продолжает работать над продлением соглашения на новый срок. Власти страны рассчитывают, что от визита в Турцию президента РФ Владимира Путина «будут положительные результаты».

Между тем в правительстве Украины не исключили, что зерновая сделка не будет пролонгирована, и сообщили, что прорабатывают варианты экспорта продукции на случай непродления соглашения.

В свою очередь российский лидер допустил приостановку зерновой сделки до выполнения обязательств перед Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако, заявлял, что надеется на переговорах с Путиным продлить зерновую сделку