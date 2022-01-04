Власти Турции продлили карантинные ограничения для авиапассажиров до 31 марта 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, согласно сообщению NOTAM для экипажей A7577/21 от 30 декабря 2021 года, путешественникам для въезда в Турцию необходимо предъявить отрицательный результат теста, сертификат о вакцинации или доказательство выздоровления от COVID-19.

Сертификат о вакцинации действует, если человек получил полный курс прививок и с момента получения последней дозы прошло не менее 14 дней. Турция пока не требует делать бустерные прививки и признает все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.

Если человек не прививался вообще или не завершил полный курс вакцинации, он может въехать в Турцию при наличии теста. Страна признает ПЦР-тесты и экспресс-тесты на антиген. В первом случае срок действия теста составляет 72 часа, во втором – 48 часов. Тест должен быть действителен на момент въезда в Турцию.

Справка об излечении действует полгода. Основанием для ее выписки должен являться положительный результат теста ПЦР на COVID-19, с момента получения которого прошло 28 дней.

Турция не требует тестов и прививок от детей, которым не исполнилось 12 лет, и от взрослых, следующие через аэропорты Турции транзитом в третьи страны и не выходят на территорию Турции.