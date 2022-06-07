Власти Турции предложили помощь с разминированием выхода из порта Одессы ради возобновления экспорта украинского зерна, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что Турция уже достигла предварительных договоренностей с Россией и надеется получить поддержку ООН. По данным источников Bloomberg, Украина не одобрила этот план, так как разминирование побережья Одессы может оставить порт без защиты в случае нападения со стороны России.

Ожидается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры в Анкаре по поводу этого плана. Пока неизвестно, отправит ли Украина своего представителя.

Вопрос о разблокировке украинских портов в понедельник также обсудили министры обороны Украины и Турции. (svoboda.org)