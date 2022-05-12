Азербайджан продолжает наращивать выручку от ненефтяного экспорта, продолжая устойчивый тренд на прирост показателей. Есть и новшества – в текущем году поставки неуглеводородной продукции все больше разворачиваются в сторону Турции.

Текущий год отметился новым ростом: в январе-апреле стоимость ненефтяного экспорта составила 965,5 млн долларов США, превысив порог тех же месяцев прошлого года на 38,5%, сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций. По данным аналитической структуры, заметна диверсификация экспорта продуктов переработки в Евросоюз и прочие промышленно развитые страны. А рулит в этих процессах наша химическая промышленность, десятикратно увеличившая свои показатели притока валюты от экспорта – до 13,1 млн долларов за четыре истекших месяца.

Ключевой причиной столь бурных подвижек аналитики центра называют спад пандемии, сопровождающийся ростом мировых рыночных цен на товары, «выступающие в качестве промежуточного продукта для экспортируемой продукции органической химии». Как видно, прирост ненефтяного экспорта, о котором идет речь, во многом обусловлен глобальным подорожанием. Есть в этом и лепта прироста производства – по данным официальных источников, в первом квартале этого года отечественная ненефтяная экономика выросла на 10%. В сегменте ненефтяной промышленности фиксируется 18-процентный рост.

Депутат и эксперт Вугар Байрамов в беседе с # обращает внимание на интересный момент – Россия, многие годы лидировавшая в поставках азербайджанской продукции неуглеводородных отраслей, уступила в этом году свое первое место Турции. Такая ситуация, говорит эксперт, наблюдалась в первом квартале этого года:

«За три месяца наш ненефтяной экспорт превысил 727 миллионов долларов, что на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из ключевых моментов в несырьевом экспорте является снижение доли России, которая долгое время была на первом месте. В прошлом году на РФ приходилось 32,3 процента нашего ненефтяного экспорта в размере 2,7 миллиардов долларов. Все эти годы рынок северной страны, принимавший каждый третий идущий на экспорт товар из Азербайджана, считался крупнейшим импортером нашего сельскохозяйственного и промышленного экспорта. Но текущий год отличился переменами в его структуре – за первый квартал Турция потеснила Россию и заняла первое место».

Турецкий рынок в январе – марте принял поставки неуглеводородных товаров на 255,2 млн долларов. Для сравнения, экспорт в РФ оказался на порядок скромнее – всего 149,4 млн долларов. Таким образом, фиксируется кратная разница в пользу братской страны, экспорт туда в 1,7 раза превысил поставки в российском направлении, отметил Байрамов. За те же месяцы в Грузию было экспортировано непродовольственных товаров на 47,4 млн долларов, в Швейцарию – 33,3 млн долларов, США – 28,9 млн долларов.

«Замечу, что в марте Турция (101,9 млн долларов) вышла в лидеры и стала главным импортером нашей ненефтяной продукции. На втором месте Россия (30,4 млн долларов), на третьем – Грузия (19,3 млн долларов). Лидирующие позиции Турции объясняются ​​относительной диверсификацией нашего экспорта в братскую страну. Конечно же, сложно исключать влияние войны на сокращение поставок и взаимную торговлю между нашими странами, однако лидерство Турции, безусловно, радует и вселяет надежду на перспективы дальнейшего развития нашего экспорта в этом направлении».

Активизация турецкого направления экспорта – результат существенного углубления торгового и экономического взаимодействия наших стран на протяжении последних лет, поясняет ученый-экономист Фикрет Юсифов:

«В русле этих процессов рынок соседней страны становится для нас одним из ведущих. Турция ожидаемо выходит в лидеры по количеству поставляемой туда ненефтяной продукции из Азербайджана, поскольку, согласно прогнозам, уже в скорой перспективе взаимный товарооборот между нашими странами выйдет на 15 млрд долларов».

Он также заметил, что несмотря на значительные результаты, динамику прироста ненефтяного экспорта следует постепенно увеличивать до 6 – 7 млрд долларов к 2026 году.