Евросоюз подтвердил готовность к возобновлению диалога с Турцией

ЕС необходимо развивать торговые отношения с Турцией. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета ЕС Шарлем Мишелем в представительстве ЕС в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

«Брюссель готов обсудить с Анкарой сложности в вопросе Таможенного союза и вести работы по его обновлению. Турция является важным партнером Таможенного союза», — сказала глава Еврокомиссии.

Ссылаясь на их встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, фон дер Ляйен сообщила, что Анкара продемонстрировала желание вновь установить конструктивные отношения. По ее словам, в ходе встречи обсуждалась тема развития экономических связей между ЕС и Турцией, при этом приоритет был отведен четырем областям.

«Мы прибыли в Турцию, чтобы придать импульс отношениям с Анкарой и обсудить все сферы взаимовыгодного сотрудничества», — отметила политик.

«Соглашение о Таможенном союзе между Турцией и ЕС – это уникальная работа», — отметила Урсула фон дер Ляйен.

«Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества и позитивных связей с Турцией за счет обеспечения безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье представляет стратегический интерес для Евросоюза»,-заявил в свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель.

Он отметил, что ЕС готов предложить конкретную повестку по экономическому сотрудничеству с Турцией и вопросу беженцев.