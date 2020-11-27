Турция отвергла резолюцию Европарламента с призывом о санкциях против нее

Анкара считает предвзятой и оторванной от реальности резолюцию Европарламента в отношении Турции и самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.
Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом ввести санкции против Турции из-за ее позиции по кипрской проблеме.
«Мы полностью отвергаем резолюцию Европарламента в отношении нашей страны и ТРСК… Это решение, вне всякий сомнений, принятое под диктовку греческой общины Кипра, показывает, насколько предвзят и оторван от реальности Европарламент по кипрскому вопросу», — заявил Аксой.(РИА Новости)