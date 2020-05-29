Турция ослабляет карантинный режим

Правительство Турции провело видеоконференцию под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Ajansı.

Глава государства заявил, что с 1 июня будут отменены правила карантина, ранее введенные в стране в связи с коронавирусом.

Также будет полностью снят запрет на движение между городами, будут открыты пляжи и национальные парки.

С первого дня лета работу возобновят курсы вождения, кафе, музеи и детские сады.

Кроме того, госслужащие, находящиеся в административном отпуске или переведенные на гибкий график работы, вернутся к нормальному режиму работы.

Однако власти республики оставили в силе запрет на выход из домов для людей младше 18 лет и старше 65 лет.