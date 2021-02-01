Турция осудила военный переворот в Мьянме

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию «Национальная лига за демократию» (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

«Мы глубоко обеспокоены военным переворотом в Мьянме и решительно осуждаем его… Ожидаем немедленного освобождения всех избранных лидеров, политических деятелей и гражданских лиц, которые, как сообщается, были задержаны. Мы призываем как можно скорее созвать новый парламент в Мьянме и устранить препятствия, поставленные перед избранными лидерами и демократическими институтами», — говорится в заявлении турецкого МИД. Турция также выразила пожелание, чтобы последние события в Мьянме «не ухудшили положение мусульман-рохинджа, живущих там в тяжелых условиях».