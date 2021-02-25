Турция осудила попытку переворота в Армении

Турция решительно осуждает попытку переворота в Армении.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в четверг в Будапеште.

Чавушоглу ответил на вопрос журналистов о событиях в Армении, где Генеральный штаб Вооруженных сил потребовал отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это касается и событий в Армении.

«Недопустимо, чтобы военные свергали избранную демократическим путем власть. Решительно осуждаем не только попытки переворотов, но и сами призывы к отставке избранного правительства», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что на сегодняшний день на Южном Кавказе сформировались условия для долгосрочной стабильности и этим шансом необходимо воспользоваться.

«Попытки переворотов наносят ущерб стабильности в странах. Именно поэтому мы против подобного развития событий. Никаких контактов с армянской стороной у Анкары не было. Мы узнали и отслеживаем события из СМИ. Турция придерживается принципиальной позиции по подобным вопросам. Мы против любых форм захвата власти», — сказал Чавушоглу.

Ранее в четверг премьер-министр Армении уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.

Армянский лидер заявил, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота и призвал соратников собраться на площади Республики.