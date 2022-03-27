Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция осознает свою ответственность в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Турция надеется, что предстоящие встречи российских и украинских представителей в Стамбуле «приведут к установлению режима прекращения огня и мира между странами».

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле. Турецкий лидер подчеркивал, что Анкара «продолжит вносить свой вклад в этот процесс».

Накануне Чавушоглу призвал международное сообщество и дальше оказывать давление на Россию из-за ее специальной операции на Украине.