Турция обновила суточную смертность от COVID-19

Число умерших от коронавирусной инфекции в Турции за последние сутки составило 297 человек, это новый максимум с начала пандемии; суточный прирост заболевших вновь превысил 60 тысяч.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба минздрава страны.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

«Сегодня выявлено 61 400 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2 845 больных. Умерли 297 человек, с начала пандемии — 35 031. В тяжелом состоянии находятся 3 080 больных», — говорится в сообщении.

В среду суточный прирост заболеваемости показал максимум с начала пандемии, составив 62 797 случаев. Также был зафиксирован наивысший на тот момент показатель смертности за сутки — 279.

Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Во вторник Эрдоган заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа — теперь он длится с 19.00 до 5.00.